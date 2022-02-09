В Украину впервые привезут дневник Пилипа Орлика: где можно будет посмотреть

В Украину впервые привезут дневник Пилиппа Орлика "Диариуш". Он будет выставлен в Национальном музее "Гетманская столица" в Батурине.

Экспозицию приурочили к 350-летию со дня рождения гетьмана, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины в Facebook. В настоящее время рукопись хранится в архиве Министерства Европы и иностранных дел Франции.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, уникальный дневник должен оказаться в Украине уже осенью 2022 года. Дипломат назвал это событие историческим для нашего государства.

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Кулеба добавил, что организацией экспозиции дневника легендарного гетмана МИД Украины занимается совместно с МИД Франции, в том числе с главой ведомства Жан-Ив Ле Дрианом.

"Род Орликов связывает Украину и Францию крепкими историческими связями, поскольку сын Гетьмана Григорий Орлик сыграл важную роль во французской дипломатии XVIII века", – отметил он.

В пресс-службе напомнили, что в "Диариуше" описано несколько лет из жизни Пилиппа Орлика в изгнании. В нем гетьман обрисовывает свою личную жизнь и политическую деятельность. Дневник датируется 1720-1733 годами и является важным историческим источником середины XVIII столетия.

Отметим, что оригинал Конституции и гетманская булава Пилиппа Орлика были представлены в августе-ноябре 2021 года в Софии Киевской. Конституцию привезли в Украину из Швеции впервые за 311 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году Конституции Украины исполнилось 25 лет. Праздник отмечается в годовщину принятия депутатами Верховной Рады украинской Конституции, состоявшейся в 1996 году.