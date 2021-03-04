В Украину ворвутся дожди со снегом: где в пятницу испортится погода. Карта

Погода в Украине в пятницу будет дождливой и снежной, местами осадки будут значительными.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, в стране похолодает на несколько градусов (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, а днем по всей стране, кроме юга, пойдут дожди и мокрый снег. В Карпатах местами значительные осадки.

Теплее всего днем будет на юге, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях – от +7 до +16, на остальной территории +1… +5. Ночью по всей стране от 1 до 4 тепла.

В Киеве погода также дождливая с мокрым снегом, ночью и днем +2… +4.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходных, 6 и 7 марта, в Украину вернутся ночные морозы до -13.