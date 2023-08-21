В Украину ворвется воздушная масса из Скандинавии: синоптик рассказал, когда спадет жара

Жаркая погода сохранится и в начале новой недели, но постепенно с запада и севера начнет поступать свежая прохладная воздушная масса из Скандинавии. Таким образом, со вторника температурный фон в Украине начнет постепенно снижаться.

Видео дня

На этой неделе существенные осадки маловероятны, но ближе к выходным ожидается изменение погодных условий и появление циклонической активности, поэтому возможны дожди. Об этом сообщил кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

В понедельник, 21 августа, в северных и восточных областях пройдут небольшие кратковременные грозовые дожди. В других районах страны без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью +17...+22°С, днем +28...+33°С, в южных и центральных областях +33...+38°С.

Во вторник, 22 августа, на Левобережье ожидаются небольшие дожди, местами грозы. В других регионах Украины не будет дождей. Направление ветра северо-западное со скоростью 7 – 12 м/с. Температура будет колебаться от +16...+21°C ночью до +25...+30°C днем. В северных областях ночью +12...+17°С, днем +22...+27°С. На юге сохранится жаркая погода, температура днем составит +32...+37°C.

В среду 23 августа ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. В Карпатах и Прикапатье пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха от +12...+17 °C ночью, +25...+30 °C днем. В южной половине ночью +17...+22°С, днем +29...+34°С.

В четверг, 24 августа, в Украине осадков не ожидается. Лишь в северной части Левобережья днем пройдет кратковременный небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +12...+17°С, днем +27...+32°С, на юге воздух прогреется до +35°С.

В пятницу, 25 августа, по всей стране будет облачно, но без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +12...+17 °С, днем +20...+25 °С, на юге ночью +15...+20 °С, днем +27.. .+32° C.

В субботу, 26 августа, на правобережье страны пройдут ливни, местами грозы, град, шквалы, порывы ветра 15-20 м/с. На левобережье под влиянием поля высокого давления осадков не предполагается. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью +12...+17 °С, на юге и западе днем +30...+35 °С, в остальных областях +23...+28 °С.

В воскресенье, 27 августа, в большинстве регионов Украины ожидается нестабильная погода, осадки и перепады температуры. Сухо будет только на юге и востоке. Ветер юго-западный, скорость 7-12 м/с. Температура ночью +13...+18°С, днем +29...+34°С, в западных областях +20...+25°С.

Напомним, метеорологи предупредили, что в августе 2023 погода порадует солнцем и жарой, но будет немало дождей с грозами. Последний месяц лета будет больше похож на июль.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber . Не ведитесь на фейки!