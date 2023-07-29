Экстремальная жара, бури, шквалы и град: синоптики предупредили украинцев о погодных катаклизмах в августе

Прошло уже почти две трети лета 2023 года и остался последний месяц – август. Так, по прогнозам, в августе погода порадует украинцев солнцем, также будет хватать и дождливых дней.

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Последний месяц лета будет скорее напоминать июль, говорят синоптики. Подробно о погоде в августе сообщает ТСН.

Прогноз Укргидрометцентра

По прогнозу Укргидрометцентра, нынешний август предполагается таким же жарким и дождливым, как июль. Средняя месячная температура ожидается в диапазоне 20-25 градусов тепла, с отклонением в Карпатах, где ожидается 16-18 градусов, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Но следует отметить, что средние значения за весь месяц не отразят полную картину погоды. Август может быть холоднее в конце по сравнению с июлем, а первая его половина, особенно в солнечные дни, будет достаточно жаркой.

Начальник отдела метеорологических прогнозов Владислав Билык рассказал, что нынешний август будет более похож на июль, особенно в начале.

"Будем неустойчивая погода, температурные "качели", два-три дня достаточно теплой погоды, потом дожди, холод на день-два, далее снова потепление. Месяц не будет засушливым, как, например, прошлый июнь, дожди прогнозируются в пределах нормы. Погодные катаклизмы будут, без них летом никак невозможно, это типичные явления для наших широт, но правильнее их назвать сложными погодными условиями, это бури, шквалы, град, ливни. То, что сложных погодных условий в августе нужно ждать везде, безусловно, – рассказал метеоролог.

Максимальная температура воздуха в августе достигает 42 градусов тепла. Ранее столь высокие значения наблюдались во всех регионах, за исключением западных (кроме Тернопольщины) и северных (кроме Черниговщины). И в этом году вероятность такой экстремальной жары также значительна.

Минимальная температура в августе составляет 2 градуса мороза. Такие показатели были отмечены в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях. Однако даже в других областях, кроме центральных и южных, в конце месяца возможны заморозки.

Согласно данным Укргидрометцентра, ожидается, что осадки за август составят от 31 до 73 мм, в Карпатах до 90-112 мм, или 80-100% от нормы, равно как и в июле. Но количество осадков будет отличаться в зависимости от региона: в Херсонской области и на западе Крыма ожидается всего 24-28 мм осадков, в то время как в Карпатах эта цифра может достигать более 120 мм или быть в пять раз больше.

Каким будет август – погодные сайты

По обобщенному прогнозу популярных метеосайтов: meteofor и sinoptik, начало августа будет разным в разных регионах страны: если, скажем, на западе неделя будет характеризоваться постоянными дождями и прохладной погодой, то на востоке и юге ожидается сухая и жаркая погода. Впоследствии температура поднимется практически во всех регионах и в течение почти всего месяца будет жарко. Дожди будут периодическими, быстротечными и теплыми.

Западные области

В первую неделю августа жителям Запада Украины, а именно Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областей, лучше иметь при себе зонтики, поскольку ожидается дождливая погода. Особенно на 6 августа предполагается дождевой апокалипсис и похолодание, когда температура снизится с 23-25 градусов до 16-18 градусов. Тем не менее, летнее тепло вернется в регион поближе к 8-9 августа, когда температура днем снова поднимется до 25-29 градусов.

Также предполагается еще одно похолодание до +20-22 градусов с осадками в период с 16 по 20 августа. После этого температура снова будет колебаться, а небо ожидается безоблачным. Но на конец августа будет не по-летнему: 31 числа погода уже станет осенней – с дождями и похолоданием до +20 градусов.

Северные области

На севере Украины август начнется с разной погодой в разных регионах. В Волынской и Ровенской областях первые пять дней будут характеризоваться солнечной и теплой погодой, ливни с грозами и даже град ожидаются лишь 6-7 августа. В Сумской области, напротив, первые три дня будут дождливыми и грозовыми, а после этого в течение двух недель ожидается жаркая и сухая погода с температурой до +30 градусов и выше.

Географически расположенные между ними Житомирская, Черниговская и Киевская области претерпевают менее интенсивные изменения в погоде. Первая неделя будет с относительно частыми кратковременными дождями, но температура воздуха будет комфортной, в пределах 23-26 градусов тепла. В середине и до конца месяца погода будет меняться: временами будут дожди, временами солнце, но в общем будет тепло.

Дневная температура на севере будет колебаться между +24-29 градусами. Только 20 августа Черниговщину и Киевщину накроет кратковременный циклон с севера, что принесет ливни и понижение температуры до +16-18 градусов. В последний день августа осень наступит и на севере: ожидается дождь и температура +20 градусов.

Центральные области

В центре страны, к которому относятся Винницкая, Черкасская, Днепропетровская, Кировоградская и Полтавская области, ожидается сухой и жаркий август. Есть некоторый прирост осадков, в частности в Винницкой и Черкасской, особенно в начале месяца. Однако на последующие дни интернет-синоптики предусматривают лишь кратковременные дожди, а температура днем будет колебаться от 24 до 30 градусов тепла.

Наиболее жарко и сухо будет на Днепропетровщине, где дневная температура будет часто достигать +33-34 градуса. Кстати, последний день августа, 31 числа, в центральных регионах ожидается летним, а не осенним.

Восточные области

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях, которые относятся к восточному региону, ожидается сильная жара практически в течение всего августа, и при этом осадки почти отсутствуют. Дожди увлажнят землю только в начальные дни месяца, а иногда также с 15 по 20 число. Эти периоды принесут комфортные температуры около +25-26 градусов, но недолго. В другие дни температура воздуха будет держаться днем на уровне около +30 градусов, а в Луганской области в течение первой недели августа может достигать даже +35 градусов и выше.

Во второй половине августа будет немного прохладнее на Харьковщине, где температура опустится с +30 до "лишь" +24-25 градусов. Лето завершится по календарю 31 августа.

Южные области

На юге Украины, к которому относятся Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым почти весь август прогнозируется теплым и сухим. Одесситам, благодаря близости Черного моря, будет комфортнее всего, поскольку морской бриз не позволит температуре воздуха подниматься выше +30 градусов. В течение месяца предусматриваются четыре периода теплых коротких дождей: 1-2, 12-13, 16-17 и 20-21 августа, хотя эти осадки не существенно снизят температуру.

Жителям других трех областей и Крыма потребуется зонтик, подавляющее большинство дней здесь ожидается температура от +30 до +34 градусов в тени. Лето истечет позже на один день, не 31 августа, а 1 сентября.

Так что синоптики обещают украинцам жаркий грозовой август с осадками, не превышающими норму.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские специалисты говорят, что в этом году у нас лето не самое жаркое, поскольку дни с высокими температурами быстро сменяются более прохладными. Однако мировые прогнозы обещают нам жаркое будущее.

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