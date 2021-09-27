В Украину вернулось тепло, но ненадолго: синоптики уточнили прогноз на начало недели

Погода в Украине в начале недели с 27 по 29 сентября будет теплой и солнечной. Лишь в регионах местами могут пройти дожди.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра. В понедельник, 27 сентября, солнечно будет по всей территории страны. Средняя температура днем ожидается в пределах +14…+16 градусов. Теплее всего будет в западных областях, где воздух максимально прогреется до +20…+22.

В Киеве сегодня прогнозируется теплая погода без осадков. Температура днем +13…+15 градусов, ветер северно-западный 5-10 м/с.

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Во вторник, 28 сентября, по прогнозу синоптиков, небольшие дожди пройдут Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепровской, Запорожской и Полтавской областях. В остальных регионах осадков не предвидится.

Средняя температура днем будет около +12…+14 градусов. Теплее будет снова на западе страны, до +17…+19.

В столице днем столбики термометра доберутся до отметки +12…+14 градусов, ночью +4…+6.

В среду, 29 сентября, дожди в регионах отступят, и солнечная погода установится на всей территории Украины. По прогнозу метеорологов, днем температура воздуха будет в пределах +12…+14 градусов, ночью +4…+6. В западных регионах будет немного теплее +15…+17.

В Киеве температура днем будет около +12…+14 градусов, ночью +4…+6, без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, что в этом году погода в октябре будет очень холодной, ожидаются заморозки и значительное количество осадков. Таким образом, следующий месяц может оказаться более холодным, чем ноябрь и даже декабрь.