В Украину вернули украденные Россией исторические артефакты благодаря сотрудничеству с США. Фото и все подробности

Украина вернула культурные ценности, которые украла Россия. Они находились на временно оккупированных территориях, оттуда артефакты пытались переправить в США.

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Возврат ценностей состоялся благодаря сотрудничеству американской стороны и Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины. Подробности сообщает официальный ресурс Минкульта.

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий 23 сентября посетил США с официальным визитом. В рамках визита американская сторона передала Украине похищенные оккупантами украинские культурные ценности происхождением с временно оккупированных территорий.

Передача артефактов прошла в помещении Постоянного представительства Украины при ООН. Ценности Точицкий получил из рук заместителя министра национальной безопасности США по стратегии, политике и планированию Роберта Сильверса.

Речь идет о 4 средневековых железных саблях, датируемых IX–XIII веком.

Как рассказал Сильверс, средневековые сабли удалось обнаружить, когда "несколько таможенных и пограничных служащих в международном почтовом отделении в Ньюарке, штат Нью-Джерси, увидели сверток, в котором, как утверждалось, содержался набор для барбекю".

Американские таможенники и служащие осмотрели подозрительный сверток, а затем отправили его на дальнейшую проверку.

"Потом наши эксперты обратились в Национальный музей истории Украины в Киеве, передали фотографии, и так было установлено, что это предметы культурного наследия, сокровища самобытного прошлого Украины", –отметил Сильверс.

В Минкульте сообщили, что еще семь артефактов проходят идентификацию украинскими экспертами: специалистам для работы предоставлены фотографии ценностей.

"Каждый возвращенный артефакт — это маленькая победа в нашей борьбе за нашу идентичность и, наконец, за нашу победу. Наши артефакты — это символ идеи Украины, ее стремление к свободе и независимости. И пока мы имеем свою идею, мы будем жить, бороться и побеждать", – подчеркнул Точицкий.

Относительно сабель, которую удалось вернуть в Украину, они, по словам министра, имеют гораздо большее значение, чем просто оружие. Точицкий назвал их "символом глубокой исторической связи украинцев с предками и украинской национальной силы".

"Эта операция стала результатом успешного взаимодействия между Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины, Службой внешней разведки Украины, Посольством Украины в США, Национальным музеем истории Украины и Институтом археологии НАН Украины", – добавили в Минкульте.

Сотрудничество между США и Украиной началось после того, как в Штатах Таможенная и пограничная служба в сотрудничестве с другими учреждениями, подчиненными Министерству национальной безопасности США в июне 2022 года начала операцию по перехвату культурных ценностей, которые из России в США пересылаются по почте.

В рамках этого сотрудничества в Украине удалось вернуть, в частности, скифские акинаки VI века до н.э., бронзовый меч XII-VIII века до н.э. и другие ценности. Последняя передача состоялась в сентябре 2023 во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в США.

Напомним, что в конце ноября прошлого года стало известно, что скифское золото вернется в Украину. Речь идет о коллекции "Скифского золота", которая была выставлена в музее в Нидерландах, когда РФ в 2014 году оккупировала украинский Крым.

Тогда была достигнута договоренность, согласно которой археологический музей Амстердамского университета – Музей Алларда Пирсона – отменил долг Украины за хранение бесценной коллекции.