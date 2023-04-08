В Украину вернули еще 31 депортированного в РФ ребенка: еще двоих не забрали из-за трагедии

В Украину вернули еще 31 депортированного в Российскую Федерацию ребенка. Еще двоих несовершеннолетних украинцев не удалось забрать из-за трагедии.

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Об этом сообщил директор БО "Save Ukraine" Николай Кулеба. "Сейчас заканчивается пятая спасательная миссия, и 31 ребенок через несколько часов прибудет в Киев", – сказал он.

Кулеба рассказал, что во время каждой миссии ФСБ РФ увеличивает количество часов допросов, а также испытаний, через которые проходят семьи, чтобы вернуть своих детей.

На этот раз главным условием российских захватчиков было то, что родные детей должны были приехать за ними во временно оккупированный Крым. Там российские пропагандисты устроили для них пресс-конференцию. Прямо во время мероприятия из-за стресса остановилось сердце одной из бабушек. Женщина должна была забрать двух своих внуков. Из-за этой трагедии детей вернуть не смогли. Сейчас Украина добивается выдачи российской стороной тела женщины и детей.

Кулеба также уточнил, что после того, как возвращение украинских детей стали массовыми и из-за того, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина и Марии Львово-Беловой, россияне переполошились.

"Они поняли, что каждый возвращающийся ребенок – это безоговорочное доказательство их преступлений", – пояснил он.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны страна-агрессор Россия похитила и депортировала из Украины 19 514 украинских детей. По состоянию на конец марта вернуть родителям удалось 327 несовершеннолетних.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовской-Беловой. Обоих подозревают в организации и совершении тяжкого военного преступления: похищении и депортации на территорию РФ украинцев, в том числе несовершеннолетних.

Ордер МКС означает, что Путина как официально подозреваемого в совершении международного преступления могут задержать на территории любого из более 100 государств мира, ратифицировавших Римский устав.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к россиянам, которые усыновляют украинских детей. Их оккупанты силой вывозят с захваченных ими территорий в РФ. Верещук подчеркнула, что все "приемные родители" и "опекуны" рано или поздно будут отвечать за то, что они сделали.

Британия заблокировала веб-трансляцию неофициального заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций, посвященного принудительному перемещению украинских детей в Россию. Причиной стало то, что на заседании выступала российская детская омбудсменка Мария Львова-Белова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 45 стран-членов ОБСЕ инициировали расследование похищения Россией украинских детей. Речь идет о краже маленьких украинцев из оккупированных страной-агрессором Россией территорий Украины.

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