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В Украину вернули еще 31 депортированного в РФ ребенка: еще двоих не забрали из-за трагедии

Ольга Ганюкова
Общество
3 минуты
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В Украину вернули еще 31 депортированного в РФ ребенка: еще двоих не забрали из-за трагедии

В Украину вернули еще 31 депортированного в Российскую Федерацию ребенка. Еще двоих несовершеннолетних украинцев не удалось забрать из-за трагедии.

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Об этом сообщил директор БО "Save Ukraine" Николай Кулеба. "Сейчас заканчивается пятая спасательная миссия, и 31 ребенок через несколько часов прибудет в Киев", – сказал он.

Кулеба рассказал, что во время каждой миссии ФСБ РФ увеличивает количество часов допросов, а также испытаний, через которые проходят семьи, чтобы вернуть своих детей.

В Украину вернули еще 31 депортированного в РФ ребенка: еще двоих не забрали из-за трагедии
В Украину вернули еще 31 депортированного в РФ ребенка: еще двоих не забрали из-за трагедии

На этот раз главным условием российских захватчиков было то, что родные детей должны были приехать за ними во временно оккупированный Крым. Там российские пропагандисты устроили для них пресс-конференцию. Прямо во время мероприятия из-за стресса остановилось сердце одной из бабушек. Женщина должна была забрать двух своих внуков. Из-за этой трагедии детей вернуть не смогли. Сейчас Украина добивается выдачи российской стороной тела женщины и детей.

Кулеба также уточнил, что после того, как возвращение украинских детей стали массовыми и из-за того, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина и Марии Львово-Беловой, россияне переполошились.

"Они поняли, что каждый возвращающийся ребенок – это безоговорочное доказательство их преступлений", – пояснил он.

В Украину вернули еще 31 депортированного в РФ ребенка: еще двоих не забрали из-за трагедии
В Украину вернули еще 31 депортированного в РФ ребенка: еще двоих не забрали из-за трагедии

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны страна-агрессор Россия похитила и депортировала из Украины 19 514 украинских детей. По состоянию на конец марта вернуть родителям удалось 327 несовершеннолетних.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовской-Беловой. Обоих подозревают в организации и совершении тяжкого военного преступления: похищении и депортации на территорию РФ украинцев, в том числе несовершеннолетних.

Ордер МКС означает, что Путина как официально подозреваемого в совершении международного преступления могут задержать на территории любого из более 100 государств мира, ратифицировавших Римский устав.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к россиянам, которые усыновляют украинских детей. Их оккупанты силой вывозят с захваченных ими территорий в РФ. Верещук подчеркнула, что все "приемные родители" и "опекуны" рано или поздно будут отвечать за то, что они сделали. 

Британия заблокировала веб-трансляцию неофициального заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций, посвященного принудительному перемещению украинских детей в Россию. Причиной стало то, что на заседании выступала российская детская омбудсменка Мария Львова-Белова. 

Как сообщал OBOZREVATEL, 45 стран-членов ОБСЕ инициировали расследование похищения Россией украинских детей. Речь идет о краже маленьких украинцев из оккупированных страной-агрессором Россией территорий Украины.

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