В Украину вернется солнечная погода, но ударят заморозки: прогноз и карта на субботу

Погода в Украине в субботу, 24 апреля, будет солнечной почти во всех областях, за исключением только двух, где ожидаются осадки.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Синоптики также предупредили о заморозках (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, дожди пойдут только в Черниговской и Сумской областях.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 3 мороза на западе, севере, а также части центральных и южных областей; на востоке и юге +5… +8. Днем в целом по стране от 7 до 15 тепла.

Сильные заморозки в воздухе (от 0 до 3 градусов) ожидаются на западе и севере, а в центральных и южных областях – заморозки на поверхности грунта (от 0 до 5 градусов).

В Киеве без осадков, ночью +3… +5, днем от 9 до 11 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, на эти выходные синоптики спрогнозировали снег и похолодание.