В Украину пришло потепление: синоптики уточнили прогноз погоды на среду. Карта

Во среду, 31 марта, на всей территории Украины ожидается солнечная и теплая погода – воздух местами прогреется до 17 градусов по Цельсию, осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. На востоке, юге и в центре Украины ночью еще будут небольшие морозы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов мороза до 7 тепла. Днем по стране ожидается от 10 до 17 тепла, сильнее всего весеннее потепление будет ощутимо на западе Украины.

В Киеве ожидается солнечный день, ночью температура воздуха будет около 5 градусов тепла, днем потеплеет до 14-16 градусов.

Погода в Украине 31 марта. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации синоптика Натальи Диденко, в Украине в последний день марта ожидается хорошая погода и начало настоящего весеннего потепления.