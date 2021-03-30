В Україну прийшло потепління: синоптики уточнили прогноз погоди на середу. Карта

У середу, 31 березня, на всій території України очікується сонячна і тепла погода – повітря місцями прогріється до 17 градусів за Цельсієм, опадів синоптики не прогнозують.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. На сході, півдні й у центрі України вночі ще будуть невеликі морози (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Температура повітря вночі коливатиметься від 2 градусів морозу до 7 тепла. Вдень по країні очікується від 10 до 17 тепла, найсильніше весняне потепління буде відчутним на заході України.

У Києві очікується сонячний день, вночі температура повітря буде близько 5 градусів тепла, вдень потеплішає до 14-16 градусів.

Погода в Україні 31 березня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією синоптикині Наталії Діденко, в Україні в останній день березня очікується хороша погода і початок справжнього весняного потепління.