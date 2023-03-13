В Украину приехала российская пропагандистка, известная поддержкой армии РФ. В ГНСУ ситуацию не комментируют

В Украину беспрепятственно приехала российская пропагандистка Евгения Альбац, поддерживающая российских оккупантов. Как ей удалось пересечь границу – неизвестно, но она разъезжает по украинским городам, фиксирует вражеские "прилеты" и очень радуется последствиям российских ракетных ударов.

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Об этом стало известно с постов на ее Facebook-странице. На них обратили внимание журналисты Зоя Казанши и Аркадий Бабченко.

По словам журналистов, пропагандистка якобы въехала в Украину по российскому паспорту.

"А это значит, что кто-то из властей дал команду на разрешение-визу-въезд", – отметила Казанши.

24 Канал обратился в Госпогранслужбу за уточнением, однако там затруднились ответить, как пропагандистка смогла попасть в Украину. Спикер ГНСУ Андрей Демченко отметил, что не может разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами.

В то же время сама Евгения Альбац спокойно разъезжает по Украине.

Как известно из Facebook, 7 марта она прибыла в Хмельницкий. По ее словам, добиралась "двумя самолетами, машиной и поездом". Всего на дорогу в Украину пропагандистка потратила 32 часа.

Из Хмельницкого Альбац 8 марта уехала в Винницу, а оттуда в Киев. В столице она даже посетила Стену памяти погибшим в российско-украинской войне на Михайловской площади. Также Альбац была в Киеве в тот момент, когда хоронили "Да Винчи".

Она сфотографировала места прилетов в столице и запостила фото в соцсетях, что категорически запрещено.

Пропагандистка радуется, что в Киеве "бахнуло знатно", после чего в половине города нет тепла, и что был массированный удар по Харькову. В то же время Альбац удивляется, что в Киеве "все чисто и аккуратно".

Также она пишет о ракетном ударе по Виннице. Последнее ее сообщение было из Одессы.

Евгения Альбац поддерживает агрессию РФ против Украины, она дружила с кремлевскими пропагандистами, в частности, Маргаритой Симоньян и Захаром Прилепиным.

Альбац работала во многих российских СМИ, в частности, в условно либеральных "Эхо Москвы" и "Новое время".

Сама пропагандистка позиционирует себя как борца с путинским режимом. Она даже в 2010 году подписала обращение российской оппозиции "Путин должен уйти".

В то же время, Альбац не осудила оккупацию Крыма, а после полномасштабного вторжения поддерживала российскую агрессию. В своих эфирах рассказывала, как "беспокоится за российских военнослужащих", и возмущалась, что у оккупантов не хватает бронежилетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, подруга Альбац пропагандистка Симоньян оправдала ракетные удары РФ по Украине и заявила, что готова защищать Россию.

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