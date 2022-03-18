В Украину приехала новая партия Starlink от Илона Маска

В пятницу, 18 марта, в Украину прибыла новая партия станций глобальной спутниковой системы Starlink. Это уже четвертая подобная поставка в нашу страну.

Как отметил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пока Россия блокирует интернет-платформы, Украина все больше открывается для всего мира. Он выразил благодарность основателю SpaceX Илону Маску, правительству Польши и концерну ORLEN.

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Напомним, первую партию станций от Илона Маска Киев получил 1 марта, вторую – 9 марта, а третью – 15 марта. Starlink стал активным на территории Украины 27 февраля 2022 года.

Также специалисты компании помогли адаптировать станции, чтобы они стали менее энергозатратными и более мобильными – в частности, теперь их проще стало использовать военным.

В Украине заработали станции спутникового интернета Starlink, которые передал государству основатель SpaceX Илон Маск. Спутники богатейшего человека планеты уже раздают интернет в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта Зеленский провел разговор с инженером и основателем SpaceX Илоном Маском. В нем он поблагодарил самого богатого человека в мире за предоставленные станции для раздачи спутникового интернета Starlink и вместе они обсудили перспективу внедрения космических программ в Украине.

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