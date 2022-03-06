Зеленский провел переговоры с Илоном Маском: говорили о новой партии Starlink и космических проектах Украины

Глава государства Владимир Зеленский провел беседу с инженером и основателем SpaceX Илоном Маском. В ней он поблагодарил богатейшего человека в мире за предоставленные станции для раздачи спутникового интернета Starlink, и вместе они обсудили перспективу внедрения космических программ в Украине.

Об этом сам Зеленский рассказал у себя в Twitter. Лидер нации указал, что, несмотря на грандиозность темы, раскрывать все подробности украинцам он пока не может.

"На следующей неделе мы получим очередную партию систем Starlink для разрушенных городов. Обсудили возможные космические проекты. Но об этом я расскажу после войны", – заинтриговал Зеленский.

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Напомним, что первая партия станций Starlink, добровольно отправленная Илоном Маском в Украину для усовершенствования связи в условиях военного времени, уже запущены в работу в Киеве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что американский изобретатель Илон Маск выразил солидарность с Украиной, которая находится в усиленной обороне земель от вторжения российских захватчиков.

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