В Украину придут заморозки до -5: синоптики уточнили прогноз погоды на воскресенье. Карта

Погода в Украине в воскресенье, 10 октября, будет прохладной, особенно ночью. Однако осадков не прогнозируют.

Об этом сообщают синоптик Наталья Диденко и Украинский гидрометцентр. Самая низкая температура достигнет 5 мороза (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Ночью ожидается от 3 мороза до 6 тепла. В западных и центральных областях -3… -5. Днем в целом по стране от 9 до 14 тепла, на юге до +16.

Ветер будет умеренным, в прикарпатских областях и на юго-востоке возможны порывы 15-20 м/с.

В Киеве ночью заморозки возможны лишь на окраинах города – до -2, днем +9… +12.

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Согласно карте Укргидрометцентра, заморозки до -2 в ночное время суток ожидается на западе и севере – Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Черновицкой и Черниговской областях. На остальной территории от 0 до 7 тепла. Днем по всей стране от 10 до 17 тепла.

В Киеве ночью +1… +3, днем 11-13 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украинских Карпатах сильно похолодало. В субботу утром, 9 октября, на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали температуру воздуха -9.