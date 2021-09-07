В Украину придут 'бабье лето' и заморозки: какой будет погода в среду. Карта

Погода в Украине в среду, 8 сентября, будет теплой днем, однако ночью ожидается прохлада. В некоторых регионах – заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Погодные условия обусловит мощный антициклон Hermelinde, сформированный над восточной частью Европы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Осадков синоптики не прогнозируют, по всей стране будет солнечно.

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Температура воздуха днем будет колебаться от 22 до 24 тепла на западе и +19… +23 в остальных регионах.

Ночью прохладнее всего на востоке – от 2 до 4 тепла, в остальных областях +5… +8.

В Киеве 8 сентября ночью потеплее – от 7 до 9 градусов, а днем до +22.

Ночью в восточной части – Харьковской, Луганской и Донецкой областях – на поверхности грунта заморозки от 0 до 3 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики прогнозировали существенное потепление в Украине с 8 сентября. Тепло все же будет сопровождаться заморозками.