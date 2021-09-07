Заморозки и бабье лето: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды в Украине до конца недели

После непродолжительного похолодания в Украину идет бабье лето. По меньшей мере в течение ближайшей недели гроз и погодного экстрима не ожидается. Правда, еще две ночи в Украине возможны заморозки.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала. По ее словам, ощутимое потепление украинцев ждет уже со среды, 8 сентября.

Не стоит расстраиваться. Это похолодание не является окончательным. Уже с середины текущей недели ситуация понемногу будет меняться. В Украину с юга и с юго-запада начнет поступать более теплый воздух и температура будет расти.

Видео дня

В ближайшие сутки дневные температуры будут на уровне +14... +19 градусов. Но в конце недели мы снова будем иметь температурные показатели в пределах +20... +25 градусов днем, на юге и юго-востоке, на Приазовье возможны более высокие температуры.

Когда по всей территории страны с четверга-пятницы температура возрастет, когда у нас будет наблюдаться сухая погода, ясная, малооблачная, уже можно будет говорить, что к нам пришло бабье лето.

До конца текущей недели в Украине будет сухо, потому что антициклон будет удерживать свои позиции.

Сейчас в Украине специфическая синоптическая ситуация. К нам с севера и северо-запада начала поступать холодная воздушная масса. А потом у нас установился антициклон с ясной погодой, с очень холодными ночами и заморозками на почве, которые мы уже наблюдали.

По поводу ночных температур – ближайшие две ночи будут в Украине холодными, с ночными заморозками. Ближайшей ночью на большей части территории страны, кроме юга, ночью будет +1... +3 градуса. В следующую ночь в восточных областях, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0... -3 градуса.

Но с середины недели потеплеет не только днем, но и в ночные часы. На выходные ночью будет +7... +13 градусов.

В ближайшую неделю по всей Украине мы осадков не ожидаем. Погода будет сухой, ясной, малооблачной, стабильной, без особой динамики и значительных негативных явлений, кроме заморозков. Поэтому бояться гроз и града не стоит.