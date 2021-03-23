В Украину придет похолодание и ночные морозы: появился свежий прогноз погоды

В среду, 24 марта, в Украине ожидается ухудшение погоды – похолодание вплоть до морозов ночью, а также осадки в виде снега.

Об этом предупредила на личной странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что настоящая весна пока пришла только в Западную Европу. В Украине же небольшое потепление начнется только в конце недели.

"Пока в большинстве областей Украины весна идет постепенно и явно медленно. 24 марта в течение дня предполагается +2...+6 градусов, а ближайшей ночью даже с морозами. Периодический снег и мокрый снег вероятны практически повсеместно в Украине, разве что завтра днем в западных и северных областях осадки прекратятся и прояснится", – написала метеоролог.

В Западной Европе весеннее потепление начнется раньше, чем в Украине Facebook Натальи Диденко

Ветер, по прогнозу Диденко, будет дуть с северо-востока, ожидается порывистым, до штормового.

В Киеве 24 марта ночью и утром также возможен снег и мокрый снег, днем существенных осадков не предвидится. Однако температуру комфорта, как и в других регионах, будет нарушать колючий холодный ветер.

Поэтому в столице ночью столбики термометров не поднимутся выше -2...-4 (в пригороде -5 градусов), а днем будут держаться на уровне +3...+5 градусов.

Погода в Украине 24 марта Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 23 марта, в Украине установилась такая же погода – мороз и снег во всех областях. Холоднее всего будет на западе. По прогнозам синоптиков, такая ситуация сохранится до конца марта. Настоящая весна начнется не раньше апреля.