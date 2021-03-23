В Україну прийде похолодання і нічні морози: з'явився свіжий прогноз погоди

У середу, 24 березня, в Україні очікується погіршення погоди – похолодання аж до морозів у ночі, а також опади у вигляді снігу.

Про це попередила на особистій сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко. Вона уточнила, що справжня весна наразі прийшла лише у Західну Європу. В Україні ж невелике потепління почнеться лише наприкінці тижня.

"Поки що в більшості областей України весна йде поступово і явно повільнувато. 24 березня максимально протягом дня передбачається +2...+6 градусів, а найближчої ночі навіть із морозами. Періодичний сніг та мокрий сніг ймовірні практично повсюди в Україні, хіба що завтра вдень у західних та північних областях опади припиняться і прояснить", – написала метеорологиня.

У Західній Європі весняне потепління почнеться раніше, ніж в Україні Facebook Наталки Діденко

Вітер, за прогнозом Діденко, завіватиме з північного сходу, буде рвучким, до штормових поривів.

У Києві 24 березня вночі та вранці також імовірний сніг та мокрий сніг, вдень істотні опади не передбачаються. Однак температуру комфорту, як і в інших регіонах, знижуватиме колючий холодний вітер.

Тому в столиці вночі стовпчики термометрів не піднімуться вище -2...-4 (на околицях -5 градусів), а вдень триматимуться на рівні +3...+5 градусів.

Погода в Україні 24 березня Facebook Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 23 березня, в Україні встановилася така сама погода – мороз та сніг в усіх областях. Найхолодніше буде на заході. За прогнозами синоптиків, така ситуація збережеться аж до кінця березня. Справжня весна почнеться не раніше квітня.