В Украину придет еще одна волна тепла: Кульбида озвучил детальный прогноз

Так называемое "бабье лето" может прийти в Украину в третьей декаде сентября. В это время температура воздуха прогреется до 15-20 градусов тепла.

Как подчеркнул директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида в интервью РБК-Украина, такого термина, как "бабье лето" официально не существует. Однако под этим понятием подразумевают спокойные, теплые дни без осадков и порывов ветра.

По мнению специалиста, такие теплые дни, чем-то напоминающие лето, можно ожидать начиная с 19-20 сентября. Потом же наступит похолодание, а затем снова погода порадует украинцев теплыми днями.

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Он отметил, что во время сентябрьских потеплений следует ожидать 15-20 градусов тепла.

В то же время он акцентировал, что слишком затяжного тепла ожидать не стоит, так как "идет к зиме", и каждый раз теплых дней будет становится все меньше, а температура воздуха при этом будет все ниже.

В то же время, Укргидрометеоцентр прогнозирует уже завтра дожди на большей части территории Украины. В частности, грозы и ливни могут прийти в северную и западную части страны. На юге и востоке будет солнечно и тепло.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатолог Вера Балабух рассказала, что осень в Украине в этом году будет теплой и сухой, без критически низких температур.