В Украину придет антициклон: синоптик уточнила свежий прогноз погоды

Во вторник, 2 февраля, в Украину на смену циклону с обильными осадками придет антициклон, благодаря которому некоторые области смогут отдохнуть от снежной и дождливой погоды.

Следовательно, на большей части территории Украины будет сухо. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко на личной странице в Facebook.

"Циклоническое влияние еще будут чувствовать южная и восточная части, там 2 февраля будут преобладать дожди. Хотя Одесская и Николаевская области наконец отдохнут завтра от осадков", – отметила она.

Температурные показатели в разных регионах будут существенно отличаться. Холоднее всего 2 февраля будет на севере Украины: ночью -7...-15 градусов, днем -3...-7 градусов. Теплее всего будет в южных областях: на Запорожье и Херсонщине – ночью +2...+4 градуса, днем воздух прогреется до +4...+9 градусов. В Одесской области и в Николаевской области – ночью -1...-3, днем +2...+4 градуса. Во временно оккупированном Крыму днем может потеплеть до +10...+13 градусов.

На востоке – ночью +1...+4 градуса, днем +5...+7 градусов. В центральных областях ночью ожидаются морозы до -3...-7 градусов, днем – плюсовая температура. На западе – ночью -3...-6 градусов, на Волыни и Ривненщине – до -10...-14 градусов, днем от -2 до +2, на Закарпатье – до +5 градусов.

В Киеве будет преимущественно без осадков и морозно: ночью -8...-10 градусов, в окрестностях холоднее – до -12, днем воздух прогреется до -3...-5 градусов. На дорогах – гололедица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля за погоду в Украине будут соревноваться сразу несколько циклонов. Синоптики спрогнозировали ряд периодов потепления и похолодания.

Напомним, 1 февраля в Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, снега и дождя в большинстве регионов.