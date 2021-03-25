В Украину прибыла вакцина против COVID-19 из Китая. Фото и видео

В Украину 25 марта прибыла первая партия вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac.

Самолет приземлился в аэропорту "Борисполь", сообщает "Сегодня". Также издание опубликовало кадры прибывшего борта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Самолет приземлился в "Борисполе".

Это первая партия данного препарата и вторая партия вакцины против коронавируса в целом, которую получила наша страна.

В Украину прибыла первая партия вакцины Sinovac.

Также появилось видео самолета с вакциной на борту после приземления.

Напомним, что всего заказано 1,915 млн доз препарата CoronaVac. Партия была отправлена из Китая после настойчивых просьб посольства Украины.

Данный препарат стал третьим, который зарегистрировал Минздрав. Он прошел все этапы клинических исследований, подтвердив свою эффективность и безопасность.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала кампании иммунизации в Украине вакцинировано 155 587 граждан. До сих пор прививки делали только препаратом CoviShield/AstraZeneca.