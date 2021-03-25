До України прибула вакцина проти COVID-19 з Китаю. Фото та відео

До України 25 березня прибула перша партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.

Літак приземлився "Борисполі", повідомили "Громадському" в пресслужбі аеропорту (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зазначається, що борт, на якому 215 тисяч доз препарату, зустрічали представники компанії "Лекхім", головний санітарний лікар Віктор Ляшко, представники посольства Китайської Народної Республіки в Україні та Міністерства закордонних справ.

Літак приземлився в "Борисполі".

Це перша партія цього препарату і друга партія вакцини проти коронавірусу загалом, яку отримала наша країна.

До Україну прибула перша партія вакцини Sinovac.

Також з'явилося відео літака з вакциною на борту після приземлення.

Детальніше про те, що за вакцина CoronaVac і на скільки вона ефективна – читайте тут.

Нагадаємо, що всього замовлено 1,915 млн доз препарату CoronaVac. Партію було відправлено з Китаю після наполегливих прохань посольства України.

Цей препарат став третім, який зареєстрував МОЗ. Він пройшов всі етапи клінічних досліджень, підтвердивши свою ефективність і безпеку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку кампанії імунізації в Україні вакциновано 155 587 громадян. Досі щеплення робили тільки препаратом CoviShield/AstraZeneca.