В Украину прибыла первая партия зенитных пушек L-70 от Литвы, – Анушаускас

В Украину прибыла первая партия шведских зенитных пушек L-70, которые Киеву передала Литва. Также на территорию Украины поступили их боеприпасы.

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Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он также опубликовал фото выгрузки орудий.

"Партия зенитных пушек L-70 и боеприпасов, которые Литва передает Украине для помощи в защите критической инфраструктуры, уже прибыли в Украину", – отметил Анушаускас.

Стоит отметить, что 40-мм автоматическая пушка L70 была разработана фирмой Bofors после Второй мировой войны, она поступила на вооружение шведской армии в 1951 году. Для наведения в нем используется электрогидравлический привод, но при необходимости пушку можно наводить и вручную.

В январе Литва подготовила новый пакет военной помощи для Украины. В него вошли десятки зенитных орудий L-70, боеприпасов, а также два вертолета Ми-8. Общая стоимость указанного пакета помощи составит около 125 миллионов евро.

Президент Литвы Гитанас Науседа выступает за то, чтобы Украине было передано все необходимое ему оружие, в том числе и истребители и ракеты дальнего радиуса действия. Он считает, что в военной помощи многие красные линии были определены не Западом, а Россией – путем запугивания и угроз.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призвал как можно скорее передать Украине оружие, БК и военную технику, потому что Россия пытается перехватить инициативу на поле боя.

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