Украина получила первую партию вакцины от COVID-19. Видео

В аэропорт "Борисполь" под Киевом 23 февраля доставили первую партию вакцины против коронавируса для Украины от компании AstraZeneca.

Самолет приземлился примерно в 11:00 вторника. Кадры с разгрузки препарата OBOZREVATEL предоставили в Кабмине (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Первая партия составляет 500 тысяч доз вакцины с локальным названием CoviShield. Борт с ними вылетел из Мумбая 22 февраля и добрался до Киева с остановкой в ​​Стамбуле.

Все детали о том, как в Украину прибыла первая вакцина против COVID-19, – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 февраля Минздрав зарегистрировал для экстренного медицинского применения в Украине вакцину CoviShield производства компании AstraZeneca.