В Украину надвигается серьезное похолодание из Европы: синоптик уточнила прогноз погоды

В Украине во вторник, 13 марта, на большей части территории ожидается еще теплая погода, но местами с дождями. В то же время серьезное похолодание на днях ворвется в западные регионы.

В частности, там есть высокая вероятность мокрого снега. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, публикуя карты.

По ее словам, днем во вторник практически повсеместно будет тепло – до +12... +18 градусов, на побережье еще холодных морей +9... +12.

В Украину из Европы надвигается серьезное похолодание Facebook Натальи Диденко

А дожди 13 апреля будут идти на севере, в центре и на юге страны – захватят часть от Киевщины через Черкасщину и до Одесщины. Правда, они будут вялыми, порой даже просто плотная облачность.

13 апреля похолодание придет на запад Украины Facebook Натальи Диденко

Тогда с запада Европы в украинские западные области начнет "подползать" мокрый снег. Его прогнозируют поздно вечером во вторник или уже 14 апреля.

В Киеве 13 апреля будет облачно, может пройти дождь. Температура воздуха во вторник будет колебаться в пределах +12... + 14 градусов.

Карта погоды в Украине Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло спрогнозировал, что в ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится. В частности, два циклона принесут похолодание, дожди и мокрый снег, хорошей погоды не стоит ожидать и в выходные 17-18 апреля.