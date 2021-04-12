В Україну насувається серйозне похолодання з Європи: синоптикиня уточнила прогноз погоди

В Україні у вівторок, 13 березня, на більшості території очікується ще тепла погода, але подекуди з дощами. Водночас серйозне похолодання днями ввірветься до західних регіонів.

Зокрема, там є висока ймовірність мокрого снігу. Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, публікуючи мапи.

За її словами, вдень у вівторок майже всюди буде тепло – до +12… +18 градусів, на узбережжі ще холодних морів +9… +12.

До України з Європи насувається серйозне похолодання Facebook Наталії Діденко

А дощі 13 квітня йтимуть на півночі, у центрі та на півдні країни – захоплять частину від Київщини через Черкащину і аж до Одещини. Щоправда, вони будуть млявими, часом навіть просто щільніша хмарність.

13 квітня похолодання прийде на захід України Facebook Наталії Діденко

Тоді із заходу Європи до українських західних областей почне "підповзати" мокрий сніг. Його прогнозують пізно ввечері вівторка або вже 14 квітня.

У Києві 13 квітня буде хмарно, може пройти дощ. Температура повітря у вівторок коливатиметься в межах +12… +14 градусів.

Карта погоди в Україні Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило спрогнозував, що найближчими днями погода в Україні суттєво погіршиться. Зокрема, два циклони принесуть похолодання, дощі та мокрий сніг, хорошої погоди не варто очікувати й у вихідні 17-18 квітня.