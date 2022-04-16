В Украину на Вербное воскресенье ворвутся похолодание и дожди: где ударят заморозки. Карта

На Вербное воскресенье, 17 апреля, по всей территории Украины существенно испортится погода. Почти во всех областях в этот день будет идти дождь, а в некоторых возможен даже мокрый снег.

Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометеороличемкого центра. Ночные температуры в некоторых областях упадут в минус.

Погода в Киеве на Вербное воскресенье будет оставлять желать лучшего. Ночью температура опустится до 1°С, а днем до 8-10°С. Днем в столице также ожидается дождь. В области температура будет находиться в таких же показателях.

На западе Украины ночная температура местами опустится до минус 3°С, а днем потеплеет до 8-9°С. Днем ожидается дождь.

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На востоке нашей страны солнечно-облачная погода сохранится в Донецкой и Луганской областях. Там температура ночью опустится до 6°С, а днем вырастет до 14-16°С. На Харьковщину придет дождливая погода. Температура ночью – 6°С, а днем – до 11-13°С.

На севере во всех областях будет дождь. Температура ночью упадет до 1-5°С, днем – до 8-10°С.

На юге Украины без дождя будет только Запорожская область. Температура воздуха ночью опустится до 5-7°С, а днем потеплеет до 8-10°С, а местами до 12-14°С.

В центральных областях Украины ожидается дождь. Ночью температура опустится до 3°С, днем – до 7-9°С, а местами – 11-13°С.

По данным синоптика Наталки Диденко, в воскресенье-понедельник местами в Украине вероятен даже мокрый снег.

Она также предупредила, что изменение погоды могу повлиять и на состояние здоровья украинцев.

"Голова от таких синоптических кульбитов немного может протестовать, реагируйте на бурную деятельность атмосферы привычными лекарствами или способами, умными и полезными, чтобы держать себя в равновесии и здоровье, физическом и не только", – написала Диденко.

Она также прогнозирует, что потепление вернется в Украину уже с середины следующей недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Пасху 2022 синоптики также не прогнозируют хорошей погоды. Синоптики предполагают, что на праздничные дни в Украине снова будет дождь.