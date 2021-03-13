СМИ Израиля раскрыли детали переговоров Зеленского и Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор.

Переговоры двух глав государств активно освещали израильские СМИ, которые раскрыли детали беседы политиков.

Издание Times of Israel сообщило, что Нетаньяху обсуждал признание израильского "зеленого пропуска" для вакцинированных, чтобы разрешить поездки в Украину, в том числе для паломников-хасидов в Умань.

Отмечается, что отношения между странами были натянуты, когда в 2020 году тысячи паломников пытались попасть в Украину, несмотря на введенный нашей страной запрет на поездки из-за коронавируса. Тогда все закончилось напряженным противостоянием между паломниками и украинскими правоохранителями на границах с Беларусью и Молдовой.

Поясним, что обычно в Умани десятки тысяч евреев-хасидов посещают могилу рабби Нахмана из городка Брацлав Винницкой области на праздник Рош ха-Шана.

Беседа Нетаньяху с Зеленским произошла после того, как община Брацлава пригрозила бойкотировать предстоящие 23 марта досрочные выборы в Израиле из-за этого вопроса, когда активисты развесили плакаты с надписью: "Мой Рош ха-Шана превыше всего. Мы не встретимся на избирательных участках".

На плакатах были зачеркнуты символы двух ультраортодоксальных партий, Яхадут ха-Тора и Шас, и содержалось предупреждение: "Община Брацлава ясно говорит: мы не забудем, мы не простим".

Также Нетаньяху и Зеленский в разговоре договорились, что официальные лица скоро встретятся, чтобы разработать план, который позволит вакцинированным лицам путешествовать между странами, передает Jerusalem Post.

Отмечается, что о телефонном разговоре Нетаньяху с Зеленским было объявлено вскоре после обнародования письма, что указывает на то, что Нетаньяху знает, что многие в стране до сих пор обвиняют его в запрете на поездки в Украину в прошлом году.

Издание пишет, что похоже, Нетаньяху заметил опасность и действовал быстро, опасаясь раскола в своем политическом блоке, поскольку до дня выборов в стране осталось менее двух недель.

Кроме того, Нетанияху договорился с президентом Зеленским о создании рабочей группы, которая займется вопросом хасидского паломничества в Умань, отмечает Israel Info. Отмечается, что рабочие группы должны в кратчайшие сроки встретиться для обсуждения формата возобновления взаимного туризма для вакцинированных, включая поездку паломников в Умань на могилу раввина Нахмана.

Добавим, что Зеленский пригласил Нетаньяху посетить Киев по случаю 30-ой годовщины со Дня независимости.

Подчеркнем, что израильские СМИ отметили, что в Украине вакцинация от COVID-19 только началась. Отмечается, что в нашей стране 2 дозы препарата пока никто не получил. Украина стала 95-й страной, которая начала вакцинацию от коронавируса.

При этом количество вакцинированных первой дозой в Израиле к 12 марта превысило 5,1 млн человек, а второй – 4 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна стала первой в мире, победившей коронавирус.