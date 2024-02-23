В Украину лопнет тепло до +15 градусов: синоптики дали детальный прогноз на выходные. Карта

В выходные 24 и 25 февраля погода в Украине возьмет курс на весну и порадует потеплением. Хотя на фоне 15 градусов тепла в ряде областей ожидается сильный ветер.

Кроме локальных дождей в горных районах, осадки в эти дни не прогнозируют. Такая информация содержится на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

Прогноз погоды в Украине на 24 февраля

В субботу в стране переменная облачность, без осадков, только на Закарпатье, Прикарпатье и Буковине местами умеренный дождь.

Ветер преимущественно южный и юго-восточный, 7-12 м/с. Кое-где возможны порывы 15-20 м/с, как это было накануне.

Температура ночью на уровне +3… +5 °С, на Закарпатье до +8 °С, а на востоке мороз -1… -3 °С. Днем в среднем +9… +11 °С, на востоке +4… +6°С, на западе до +13 °С, в Крыму +15 °С.

Прогноз погоды в Украине на 25 февраля

В воскресенье в стране облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Средняя температура воздуха ночью +4... +6 °С, до -3 °С на востоке. На северо-востоке. Запорожье и Днепропетровщине 0… +2 °С, на западе до +8 °С. Днем преимущественно +7… +9 °С, но до +13-14 °С на западе и юге.

Также в Укргидрометцентре выпустили предупреждение об опасных гидрологических явлениях, которые будут наблюдаться до 27 февраля. Так, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с кратковременным достижением отметок начального затопления пойменных территорий (I уровень опасности – желтый).

Кроме этого, на устьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) ожидается постепенное повышение уровней воды с возможным начальным затоплением поймы в Киевской области (I уровень опасности – желтый).

Как сообщал OBOZ.UA, по словам синоптиков, в Украине до конца февраля не ожидается сильных морозов, температура будет преимущественно плюсовой и достаточно высокой. В начале марта погода изменится: ночb местами станут морозными, 8 марта в некоторых регионах пройдут дожди или снег.

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