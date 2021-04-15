В Украину кроме дождя со снегом придут метели: какой будет погода в пятницу. Карта

Погода в Украине в пятницу, 16 апреля, снова будет дождливой и снежной, местами даже с метелями.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, местами в стране похолодает (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Большинство областей охватят осадки в виде дождя, в некоторых регионах на западе пойдет мокрый снег.

Температура воздуха ночью от 4 до 7 тепла; днем холоднее всего на западе – от 5 до 7 тепла, на остальной территории +10… +16.

В Киеве в пятницу пойдет дождь, ночью +5… +7, днем от 10 до 12 тепла.

Прогноз погоды в Украине на 16 апреля. Укргидрометцентр

Также в связи со снегопадами и метелями в высокогорье западной и центральной части Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Предупреждение об опасности схода лавин в Украине 16 апреля. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинские Карпаты из-за циклона, который пришел из Европы, засыпало снегом. По состоянию на утро 15 апреля высота снежного покрова местами достигла более метра.