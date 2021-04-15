До України крім дощу зі снігом прийдуть хуртовини: якою буде погода в п'ятницю. Карта

Погода в Україні в п'ятницю, 16 квітня, знову буде дощовою і сніжною, місцями навіть із хуртовинами.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. Згідно з прогнозом, місцями в країні похолоднішає (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Більшість областей охоплять опади у вигляді дощу, в деяких регіонах на заході піде мокрий сніг.

Температура повітря вночі від 4 до 7 тепла; вдень найхолодніше на заході – від 5 до 7 тепла, на решті території +10... +16.

У Києві в п'ятницю піде дощ, уночі +5... +7, удень від 10 до 12 тепла.

Прогноз погоди в Україні на 16 квітня. Укргідрометцентр

Також у зв'язку зі снігопадами і хуртовинами у високогір'ї західної і центральної частини Закарпатської області збережеться значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень).

Попередження про небезпеку сходження лавин в Україні 16 квітня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, Українські Карпати через циклон, який прийшов з Європи, засипало снігом. Станом на ранок 15 квітня висота снігового покриву місцями досягла більше ніж метр.