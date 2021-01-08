В Украину из ливийской тюрьмы вернулись моряки. Фото

В пятницу, 8 января, в Украину вернулись моряки, которых пять лет удерживали в тюрьме в Ливии.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в Международный аэропорт "Борисполь" прибыли Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка.

Украинцев по прилету встречали заместитель руководителя ОП Роман Машовец, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и родственники моряков.

ОП

Освобожденный Тостоган поблагодарил всех, кто помог членам экипажа танкера Captain Khayyam вернуться в Украину.

"Информация о нашем освобождении пришла в ночь на Рождество, поэтому хочу поздравить всех с Рождеством Христовым. Огромное спасибо всем и слава Украине!" – отметил он.

ОП

Морарь поблагодарил президента и министров за помощь в освобождении.

"Хочу поблагодарить президента Украины Владимира Зеленского, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, министра внутренних дел Арсена Авакова за помощь в возвращении на родную неньку Украину. Здесь моя мама и сын, дома ждет дочь. Эти пять лет, конечно, было трудно, но мы выдержали. Самое главное, что мы живы и вернулись домой", – добавил моряк.

ОП

Как сообщал OBOZREVATEL, освобожденного из плена в Ливии украинца закрыли в российском аэропорту.