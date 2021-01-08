В Україну з лівійської в'язниці повернулися моряки. Фото

У п'ятницю, 8 січня, в Україну повернулися моряки, яких п'ять років утримували у в'язниці в Лівії.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибули Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський і Павло Чайка.

Українців після прильоту зустрічали заступник керівника ОП Роман Машовець, заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко і родичі моряків.

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Звільнений Тостоган подякував усім, хто допоміг членам екіпажу танкера Captain Khayyam повернутися в Україну.

"Інформація про наше визволення прийшла в ніч на Різдво, тому хочу привітати всіх з Різдвом Христовим. Величезне спасибі всім і слава Україні!" – зазначив він.

ОП

Морар подякував президенту та міністрам за допомогу у звільненні.

"Хочу подякувати президенту України Володимиру Зеленському, міністру закордонних справ Дмитру Кулебі, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову за допомогу в поверненні на рідну неньку Україну. Тут моя мама і син, вдома чекає дочка. Ці п'ять років, звичайно, було важко, але ми витримали. найголовніше, що ми живі і повернулися додому", – додав моряк.

ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL, звільненого з полону в Лівії українця закрили в російському аеропорту.