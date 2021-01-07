Украина вытащила из Ливии задержанных моряков: ОП раскрыл детали

В Украину вернутся четверо моряков, которых удерживали в тюрьме в Ливии: Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, граждан Украины задержали в территориальных водах африканской страны 13 февраля 2016 года, они были частью экипажа танкера Captain Khayyam.

В декабре 2017-го ливийский суд вынес им приговор в виде пяти лет тюремного заключения. Но двое из мужчин имели проблемы со здоровьем, поэтому украинская сторона пыталась добиться освобождения граждан по гуманитарным соображениям.

"Украинское государство не забывает и не оставляет в беде своих граждан. И мы делаем все возможное, используем все каналы, чтобы украинцы, которые хотят вернуться домой, могли это сделать. Потому что государство существует для гражданина, для защиты его прав и свободы. А граждане защищают нашу страну. Именно так и должно быть", – сказал президент Владимир Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Украина добилась освобождения еще нескольких граждан, но уже из Сирии. В страну благодаря работе спецслужб вернули двух женщин и семеро детей, они удерживались с специальных лагерях.