В Украину идут ливни, снег и похолодание: прогноз погоды до конца недели

Погода в Украине до конца недели, 21 марта, будет дождливой, ветренной и холодной. В некоторых областях прогнозируют даже мокрый снег.

Так, по данным Gismeteo со вторника, 16 марта, во Львовской области будут идти дожди с мокрым снегом. На выходных немного распогодится и из-за туч выглянет солнце, однако температура воздуха не поднимется выше +3 градусов.

В Одесской области до конца недели каждый день прогнозируют ливни, но будет немного теплее. Воздух прогреется до +6 градусов, ночью похолодает максимум до -1 градуса.

В Киеве и области 16-17 марта ожидается весенняя, солнечная погода, температура воздуха +8 градусов днем. Однако уже 18 марта прогнозируют дождь с мокрым снегом, который не прекратится до 21 марта. В столице похолодает до -3 градусов.

Аналогичная погода будет в Харьковской области. С 17 марта в регионе ожидаются дожди с мокрым снегом. Температура воздуха опустится до 0 градусов, а на выходных похолодает до -4.

Погода в Днепропетровской области с 17 по 20 марта будет дождливой, иногда с мокрым снегом. В последний день недели, 21 марта, немного потеплеет. Температура воздуха поднимется до +7 градусов.

Синоптики ресурса Weather.com также прогнозируют, что погода в марте до 21 числа будет прохладной. По крайней мере, такие выводы можно сделать судя по прогнозу для Киева. В среду, 18 марта, в городе также ожидается снег.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в 2021 году ранней весны в Украине ждать не следует. Хотя после похолодания температура несколько повысится, но ощутимого тепла пока не будет.