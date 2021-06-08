В Украину идут дожди с грозами: объявлено штормовое предупреждение. Карта

Погода в Украине во вторник, 8 июня, прогнозируется теплой, но на всей территории страны пройдут дожди с грозами. Средняя температура ожидается около +21+23 градуса.

В пресс-службе Укргидрметцентра предупредили, что из-за грозы в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности (желтый). Кроме того, в Житомирской, большинстве районов Ривненской, Волынской, Винницкой, Сумской областях будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Самая высокая температура ожидается в южных и западных областях. Днем столбики термометра покажут максимально +25+26 градусов. В остальных регионах страны температура воздуха будет на несколько градусов ниже: +21+23.

В Киеве 8 июня днем прогнозируется дождь с грозами. Температура днем +21+23 градуса, ветер северно-западный 5-10 м/с.

Ранее метеоролог Наталья Диденко рассказала, что 8 июня дожди пройдут практически во всех регионах Украины. Возможны исключения лишь в отдельных частях северо-западных областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик дала прогноз погоды на три месяца в Украине.