Балтийские мишени

Видео дня

Информационная агрессия Москвы против Латвии, Литвы и Эстонии вышла на новый, стратегически опасный уровень. Как сообщает Министерство обороны Латвии, против стран Балтии развернута скоординированная ИПСО, цель которой видится в попытке превратить жертву в "агрессора" и оправдать потенциальные провокации РФ на восточном фланге НАТО.

25 марта 2026 года воздушное пространство всех трех стран Балтии было нарушено БПЛА, которые летели в сторону РФ. Однако, как подчеркивают официальные лица в Риге и Таллине, это не было "согласованным ударом". Анализ показал, что дроны сбились с курса из-за масштабной работы российских систем РЭБ и подмены сигналов GPS.

Вместо того, чтобы признать опасные последствия своих же манипуляций, Кремль мгновенно запустил дезинформационную машину. Федеральные каналы, включая "Россия 1", и сеть прокремлевских Telegram-каналов начали распространять скоординированный вброс о том как Украина использует аэродромы стран Балтии как "прокси-плацдармы" для атак на Ленинградскую область.

На лицо классическая тактика "рефлексивного управления". Москва пытается убедить свое население и мировое сообщество, что НАТО уже напрямую участвует в конфликте, используя территорию стран Балтии как пусковую площадку.

Российская агрессивная инфокампания преследует три ключевых цели, направленных на подрыв стабильности Балтийского региона. Во-первых, это дискредитация 5-й статьи НАТО. Пытаясь представить Балтию как "источник угрозы", Кремль прощупывает реакцию западных союзников. Если удастся убедить часть европейского общества в "виновности" Риги или Таллина, это ослабит единство Альянса. Во-вторых, Москва пробует создать внутренние очаги напряжения. В Эстонии снова зафиксирована активность ботов, продвигающих идею создания "Нарвской народной республики". Эти попытки реанимировать сценарии 2014 года в 2026-м выглядят анахронично, но нацелены на радикализацию русскоязычного меньшинства. В-третьих, РФ стремиться прикрыть собственную слабость. Как отметили в Минобороны Латвии, обвинения в адрес соседей выглядят как попытка Москвы отвлечь внимание от неспособности защитить собственные военные объекты от украинских ударов.

Текущая гибридная атака отличается от методов 2022 года более глубоким использованием ИИ и микротаргетинга. Российские ботофермы больше не работают "по площадям". Теперь они мимикрируют под локальные сообщества в Facebook и Telegram, используют deepfakes балтийских политиков, якобы подтверждающих "тайные договоренности с Киевом, играют на экономических страхах людей, связывая военную поддержку Украины с инфляцией в регионе.

Однако государства Балтии демонстрируют беспрецедентную устойчивость. Латвия стала первым государством, начавшим уголовное преследование за сознательное распространение опасной дезинформации. В то же время усиление военного сотрудничества, включая совместное производство дронов, о котором накануне договорились министры обороны Латвии и Украины, становится лучшим ответом на попытки Кремля запугать регион. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подчеркнул: Рига, Вильнюс и Таллин не участвуют в планировании атак, но их поддержка Украины останется непоколебимой.

Балтийская инфоатака весной 2026 года не просто пропаганда, а артподготовка в виртуальном пространстве. Пытаясь навязать нарратив о "балтийском плацдарме", Россия готовит юридическую и моральную базу для возможных "актов возмездия". Ведущий способ купировать обновленную российскую угрозу известен: сохранять трансатлантическое единство и продолжать разоблачать ложь Кремля в режиме реального времени.