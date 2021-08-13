В Украину идет жара, но с грозами: синоптики озвучили прогноз на выходные

В ближайшие выходные, 14-15 августа, погода в Украине будет местами облачной, но теплой и преимущественно сухой. Осадки вероятны лишь в нескольких восточных и южных регионах.

Правда, температура воздуха уже не составит +34, а снизится на несколько несколько градусов. Такой прогноз дает Украинский гидрометцентр.

По наблюдениям синоптиков, в эту субботу, 14 августа, дожди с грозами ночью и днем возможны в районах Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и в Крыму.

По всей стране прогнозируют усиление ветра юго- или северо-западного, северного и северо-восточного направлений, 5-10 м/с.

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Ночью столбики термометров покажут +10... +14 на западе, +11... +15 в центре, на севере и востоке, +13... +16 на юге.

Днем солнце прогреет температуру воздуха до +24... +26, теплее будет на Закарпатье и в южных областях – около +27... +29.

В то же время метеорологи предупреждают и о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который 14 августа будет преобладать на Харьковщине, Луганщине, Сумщине, Полтавщине и Киевщине.

В воскресенье, 15 августа, осадков не прогнозируют. Будет наблюдаться такой же ветер, как накануне, 5-10 м/с.

Однако температура воздуха повысится на несколько градусов – на всей территории страны в пределах +13... +18 ночью и +27... +31 днем.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики поделились мнениями о вероятной погоде осенью и зимой в Украине. Отмечается, что осенние месяцы частично будут по-летнему теплые, но возможны также дожди и град. А вот зимние могут отличиться и потеплением, и снежными буранами.