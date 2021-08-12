Украину ждут грозы и град осенью, а зимой – снежные бураны: синоптики озвучили прогноз

Осенью-2021 погода в Украине будет с осадками, но при этом температура ожидается выше средней климатической нормы. А вот в начале зимы она резко упадет и регионы накроют снежные бураны.

Хотя между очень морозными периодами будут и потепления, одно из них обещают после Нового года. Такой прогноз сделали специалисты Украинского гидрометцентра, а также народный синоптик Леонид Горбань.

По словам метеорологов Укргидрометцентра, средняя месячная температура этой осенью ожидается на пару градусов выше, чем климатическая.

В пределах нормы будут выпадать осадки по стране, и только в Украинских Карпатах их ожидается до 70% от нормы.

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Синоптики отмечают, что в начале осени будет преобладать летняя погода. Так, вероятны интенсивные ливни, грозы, град, шквал, туманы, хотя их частота будет меньше, чем летом. Возможны и заморозки, а также резкие изменения температуры, гололед, на высокогорье Карпат – снегопады и метели.

"Оправдываемость прогнозов на несколько месяцев вперед составляет лишь 50-60%. А прогноз на месяц – это среднемесячные показатели, конкретизировать погодные значения (температуру, осадки и т. п.) на определенную дату крайне сложно", – пояснили специалисты в комментарии "КП в Украине".

По совам народного синоптика Леонида Горбаня, в этом году украинцев ждет лютая зима, причем еще и с множеством сюрпризов. Речь идет о ледяных дождях и снегопадах, которые придут в декабре. А также потеплении в начале января и сильных морозах в феврале, рассказал специалист в комментарии "Сегодня".

По его словам, рано давать подробные расчеты относительно погоды, так как они на следующий сезон делаются хотя бы в конце предыдущего. Но в общих чертах прогноз таков – зима 2021 и 2022 года в Украине будет холодной.

Так, отметил Горбань, декабрь будет суровый и морозный, в первой декаде принесет ледяные дожди, а во второй отметится небольшим снегом. К концу месяца в регионы придет настоящая зима – столбики термометров упадут до морозных значений, будут идти снегопады.

Январь начнется с зимнего потепления, но мороз и снег вернутся уже к 13 января и продлятся до 19-го. После Крещения опять потеплеет.

Февраль будет по-настоящему лютым, сильные морозы ударят во второй половине месяца. Снега, отметил синоптик, ожидается много, а ближе к концу зимы возможны и снежные бураны.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатолог Светлана Краковская рассказала о предстоящих изменениях погоды в Украине, отметив, что к 2050 году снежный покров вообще может исчезнуть. По ее словам, снегопады и метели не прекратятся, однако каждый сезон будет наступать позже, а снег таять быстрее.