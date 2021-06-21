В Украину идет жара до +35 с грозами: синоптики дали детальный прогноз

Погода в Украине во вторник, 22 июня, будет жаркой до +33 градусов. При этом в течении недели столбики термометра покажут +35. Однако в регионах также ожидаются дожди с грозами.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, завтра, по всей территории Украины днем будет +29+33 градуса, лишь на юге страны немного прохладнее +23+29.

Кроме того, в ночь на 22 июня кратковременные грозовые дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях. Осадки также затронут некоторые районы Херсонщины и Крыма.

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Диденко добавила, что в Киеве 22 июня ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +30+32 градуса. По ее словам, жаркая погода в столице продержится всю неделю. Жара спадет лишь к 27 июня до +25+27 градусов.

Синоптик сказала, что ослабление жары в Украине ожидается в субботу, 26 июня, в западных областях, а в воскресенье, 27 июня, еще и в северных регионах. 28 июня сильной жары в Украине не будет нигде, ожидается +25+30 градусов.

Подчеркнем, что по данным Укргидрометцентра, 21-22 июня во большинстве западных, северных и восточных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик дала прогноз погоды на три месяца в Украине.