В Украину идет заметное похолодание: где будет дождь

В пятницу, 5 апреля, в Украину придет похолодание. По всей территории будет облачно, но с прояснениями.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Синоптики также предупреждают о том, что в некоторых областях пройдут дожди.

"В западных, днем и в Одесской, Винницкой и Житомирской областях небольшой, в Карпатах и Закарпатье умеренный дождь. На остальной территории без осадков", – отмечают в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный (на Левобережье северный), 5-10 м/с. Температура ночью до 6°С, в северных областях местами до 2°С мороза. Днем до 16° тепла. В Закарпатье и в южной части ночью до 9°С тепла, днем 15-20°С.

На высокогорье Карпат ожидается дождь с мокрым снегом. Температура ночью около 0°С, днем 2-7°С тепла.

Напомним, в Киеве 2 и 3 апреля фиксировали рекорды максимальной скорости ветра. В частности, во вторник она достигла 19 м/с (68 км/ч), что превысило предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 2018 году.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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