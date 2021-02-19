В Украину идет тепло: в Гидрометцентре рассказали о 'первых звоночках весны'

С 20 февраля в Украине начнется существенное потепление, но о наступлении настоящей весны говорить рано. Температура воздуха ночью будет минусовой, днем – плюсовой.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло. "В выходные дни мы услышим первые звоночки весны, но нарастание температуры будет постепенным", – отметил он.

"Ближайшая ночь будет еще холодной, -11... -17 градусов, а днем уже от 0 градусов и выше, в зависимости от территории. Например, на севере Украины будет около 0, а на западе и на юге может быть и до +5 градусов" , – рассказал синоптик.

В то же время он заявил, что "о тотальном наступлении весны говорить пока рано, так как ночные температуры будут преимущественно отрицательными. Но и сильных морозов пока не видно".

По его прогнозам, после двух теплых дней снова придет небольшое похолодание с ночными температурами до -10 градусов.

"21-22 февраля ночью будет слабый минус, а днем слабый плюс. На юге 22 февраля до +10 градусов. Зато 23-24 февраля картина несколько изменится. Ночная температура на севере составит -5... -10 градусов, а на западе и юге -2... -9 градусов".

"То есть холода немного возвращаются, и к концу месяца ночные температуры будут отрицательными. Зато дневные температуры сначала будут +3... +9 градусов. Дневная температура будет очень разной. Это будет зависеть от облачности и воздушных потоков", – уточнил Мурмыло.

Он также назвал две проблемы, связанные с текущей погодной ситуацией – гололедица и туманы. "Единственная проблема – сдерживать тепло будет значительный снежный покров. Поэтому мы рассчитываем на туманы. Надо также сосредоточить внимание на гололедице, которая будет продолжаться, особенно в утренние часы, потому что тот снег, который растает, на ночь будет замерзать".

Как писал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, наиболее ощутимым потепление будет в западных и южных областях страны. Она также предупредила о возможных осадках.