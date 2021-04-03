Воскресенье в Украине привлечет к себе больше осадков.

На первой карте видно, где завтра вероятные дожди (синенький), а где даже мокрый снег (розовое).

Мокрый снег 4 марта ожидается в западных областях.

Внимание! На юге и востоке завтра возможны сильные дожди. На остальной территории Украины дожди периодические, небольшие, местами.

Температура воздуха остается невысокой – в воскресенье максимально + 5+ 11 градусов.

А ближайшей ночью даже предполагается небольшой мороз (кроме южной части).

В Киеве 4-го апреля местами небольшой дождь. Днем повыше ожидается до +10 градусов, а вот ближайшей ночью возможно 0-2 градуса мороза.

В контексте отключения отопления, изменения зимней резины на летнюю, массовых высадок на огородах и полного обновления гардероба я бы не спешила, а подождала еще немного.

Ибо.

Вторая карта – это прогноз осадков на Благовещение.

И если прогноз подтвердится, нас ждет 7-8 апреля крайне неблагоприятная погода.

Циклон и похолодание обусловят переход сильного дождя в снег и мокрый снег. Карта 2.

Буду внимательно следить за развитием синоптических событий, уточнять и надеяться на атмосферную совесть))

И надеюсь, все знают, что 1-е апреля было только один день и уже прошло.

Так что прогнозы настоящие, которые, однако, так и называются прогнозам, ибо несут в себе вероятность, а не свершившийся будущий факт.

Поэтому внимательно следим за свежими прогнозами погоды и особенно держим в поле зрения 7-е апреля, Благовещение!)