В Украину идут похолодание и дожди: в Укргидрометцентре предупредили о смене погоды

Пятница, 5 ноября, может стать самым теплым днем перед продолжительным периодом холодов, который идет в Украину. Уже с выходных погода существенно изменится. В Карпатах возможен снег, на остальной территории – дожди.

В ближайшие дни в стране в ночные и утренние часы возможны туманы. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.

В пятницу, 5 ноября на большей части территории Украины будет еще очень тепло. В столице может быть даже +15…+17 градусов. Скорее всего, это будет самый теплый день нашей дальнейшей перспективе. Ближайшая ночь также будет теплой.

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В этот день будет дождь в северных и западных областях, но небольшие дожди. В то же время с запада уже начнется процесс похолодания. 5 ноября там будет около +10…+12 градусов.

Похолодание начнется в выходные, 6-7 ноября. Температура воздуха будет плавно снижаться. Прохладный воздух будет распространяться по территории Украины.

В субботу и воскресенье по всем областям дневные температуры у нас будут в пределах +10…+12 градусов. В ночные часы температура будет в пределах положительных значений, +4…+6 градусов, морозов не ожидается.

Поскольку атмосферный фронт будет двигаться, соответственно будет перемещаться и зона с осадками. В субботу возможны дожди в северных и центральных областях. В понедельник погода без существенных осадков по всей Украине.

В ближайшие дни ночные и утренние туманы будут наблюдаться чаще. Может быть плохая видимость до 200-500 метров.

С начала новой недели, с 8 ноября, мы ожидаем значительно более прохладную погоду. Ожидается дальнейшее понижение температуры, даже до +6… +8 градусов в дневные часы. На равнинной части территории Украины снова кое-где будет дождь.

В ночные часы будут появляться небольшие морозы. С понедельника-вторника ночью будет около 0 градусов, кое-где -1… -2 градуса.

По поводу снега на большей территории страны, кроме Карпат, информация пока не подтверждена. Виднеются дожди, но дальше будем уточнять прогноз погоды.

В Карпатах возможен снег даже в ближайшие дни. В пятницу очень теплый день, поэтому снега мы не ожидаем, но в принципе с выходных, с понедельника что-нибудь может пролетать. О мощных снегопадах речь не идет, но возможен небольшой мокрый снег за счет похолодания.

На официальном сайте Украинского гидрометцентра опубликованы погодные карты на каждый день до понедельника, 8 ноября.

На пятницу, 5 ноября прогнозируют очень теплую погоду. Температурный максимум ожидается на уровне +17 градусов в центральных областях и +19 в южных. В то же время на западе и севере страны будет дождь, температура днем не будет превышать +14 градусов.

В субботу, 6 ноября погода снова изменится. Температура воздуха опустится на несколько градусов, а дожди распространятся на центр страны. Максимальная температурная отметка будет составлять +13 градусов для центра, запада и востока, +17 для юга.

В воскресенье, 7 ноября дожди покинут территорию Украины. В то же время температурные показатели снизятся еще на 2-3 градуса по сравнению с предыдущим днем. Но ночных морозов в Гидрометцентре еще не прогнозируют.

В понедельник, 8 ноября вновь возможны дожди в западных и северных областях страны. Произойдет дальнейшее снижение температуры. На западе в дневные часы она не будет превышать +8 градусов, в центре и востоке +11 градусов, на юге материковой Украины +14 градусов. Ночных морозов в этот день не ожидается.