В Украину идет похолодание: синоптики рассказали, какие области накроют дожди

В Украине до конца июля будут идти дожди, хотя еще и будет преобладать жаркая погода. А уже 3 августа стоит ожидать снижения температуры.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее прогнозам, погода в Украине резко изменится.

Так, в четверг, 29 июля, несмотря на высокую температуру воздуха практически по всей стране предусматриваются периодические дожди и грозы.

"Больше осадков придутся на вторую половину дня и вечер. А вот на Западе вечером как раз будет преобладать сухая погода - дождевой фронт сместится", — пояснила синоптик.

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Температура воздуха в четверг будет колебаться в пределах +29 ... + 34 градусов. Однако уже немного прохладнее будет на западе, где столбики термометров будут показывать +26 ... + 31.

Ночные температуры также становятся более "милосердными" – по всей территории, кроме юга, они опустятся до +16 ... + 17 градусов.

"Из окна ночной воздух - хоть пей", – пошутила синоптик.

В Киеве 29 июля будет стоять жара, в течение дня температура воздуха ожидается около +30 градусов. В столице пройдут кратковременные дожди с грозами, большая вероятность осадков – вечером, говорит синоптик.

По прогнозам Диденко, такая жара продлится до начала следующей недели. А уже во вторник, 3 августа, ощутимо посвежеет.

"Ощутимое снижение температуры воздуха придет к нам во вторник, 3 августа", – говорит синоптик.

Примерно такие же прогнозы дают метеорологи Укргидрометцентра. Так, согласно опубликованным погодным картам, погода в Украине 29 июля ухудшится.

Дожди с грозами накроют почти все регионы. Сухими останутся только Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская область, а также Крым. Здесь столбики термометров "замрут" на +33 ... + 35. Спасет от жаркого солнца только переменная облачность.

На остальной территории 29 июля температура воздуха упадет на несколько градусов и будет колебаться в пределах +27 ... + 31.

Синоптики объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, 29 июля днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с.

По прогнозам синоптиков, до конца июля в Украине пройдут дожди, особенно в западных и северных областях.

Температура воздуха резко снизится 3 августа. К этому времени будет тепло и даже жарко, +27 +32 градуса.

Свежий воздух зайдет с Запада, где уже в последние дни июля ожидается +25.

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