В Украину идет похолодание: синоптики рассказали, какие области накроют дожди
В Украине до конца июля будут идти дожди, хотя еще и будет преобладать жаркая погода. А уже 3 августа стоит ожидать снижения температуры.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее прогнозам, погода в Украине резко изменится.
Так, в четверг, 29 июля, несмотря на высокую температуру воздуха практически по всей стране предусматриваются периодические дожди и грозы.
"Больше осадков придутся на вторую половину дня и вечер. А вот на Западе вечером как раз будет преобладать сухая погода - дождевой фронт сместится", — пояснила синоптик.
Температура воздуха в четверг будет колебаться в пределах +29 ... + 34 градусов. Однако уже немного прохладнее будет на западе, где столбики термометров будут показывать +26 ... + 31.
Ночные температуры также становятся более "милосердными" – по всей территории, кроме юга, они опустятся до +16 ... + 17 градусов.
"Из окна ночной воздух - хоть пей", – пошутила синоптик.
В Киеве 29 июля будет стоять жара, в течение дня температура воздуха ожидается около +30 градусов. В столице пройдут кратковременные дожди с грозами, большая вероятность осадков – вечером, говорит синоптик.
По прогнозам Диденко, такая жара продлится до начала следующей недели. А уже во вторник, 3 августа, ощутимо посвежеет.
"Ощутимое снижение температуры воздуха придет к нам во вторник, 3 августа", – говорит синоптик.
Примерно такие же прогнозы дают метеорологи Укргидрометцентра. Так, согласно опубликованным погодным картам, погода в Украине 29 июля ухудшится.
Дожди с грозами накроют почти все регионы. Сухими останутся только Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская область, а также Крым. Здесь столбики термометров "замрут" на +33 ... + 35. Спасет от жаркого солнца только переменная облачность.
На остальной территории 29 июля температура воздуха упадет на несколько градусов и будет колебаться в пределах +27 ... + 31.
Синоптики объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, 29 июля днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с.
По прогнозам синоптиков, до конца июля в Украине пройдут дожди, особенно в западных и северных областях.
Температура воздуха резко снизится 3 августа. К этому времени будет тепло и даже жарко, +27 +32 градуса.
Свежий воздух зайдет с Запада, где уже в последние дни июля ожидается +25.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL :
Лето-2021 в Украине не отличится жаркой погодой. Рассчитывать на температуру около 40 градусов не стоит, считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
В то же время народный синоптик Николай Кульбида заявил, что это лето может быть очень жарким. По его прогнозам, годовая температура будет превышать статистическую норму и может достигать 40 градусов.