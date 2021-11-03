В Украину идет похолодание, есть вероятность снега с дождем: синоптики назвали дату

Ближе к выходным 6-7 ноября в Украине станет теплее, в некоторых регионах солнце днем прогреет до +18 градусов. Однако уже на следующей неделе украинцев ожидает существенное похолодание, вероятно, со снегом.

О такой погоде сообщает Униан. По данным синоптиков Укргидрометцентра, в ближайшие дни осадков станет меньше, а в субботу-воскресенье не будет (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте новость до конца).

Например, 4 ноября дожди ожидаются только на Волыни, Львовщине и Закарпатье. А 5-го числа они распространятся на большинство западных областей и затронут северные.

Видео дня

В четверг на улице еще будет прохладно, а в пятницу температура воздуха повысится – до +7…+11 ночью и +13…+18 днем (в западных регионах на несколько гарусов ниже).

Существенного понижения температуры следует ожидать уже с 9 ноября. Отмечается, что в этот день почти повсюду будет +4… +8, кроме юга – до +10. На западе и севере ожидаются ночные морозы – столбики термометров опустятся до -4 градусов.

Кроме южных регионов, выпадут осадки – речь идет о снеге с дождем, которые больше коснутся крайнего севера и местами западных областей.

Еще холоднее станет в среду, 10 ноября. Днем столбики термометров максимально покажут +1…+4, на юге +6. Дожди прекратятся, но ночные морозы уже будут почти повсеместно – до -5 градусов.

Затем, прогнозируют синоптики, снова начнется небольшое потепление. До конца следующей недели осадков не будет, а температура на юге поднимется до +10... +13.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач тоже спрогнозировал первый снег в ноябре. В то же время, отметил, что в декабре в Украине потеплеет и перед новогодними праздниками может быть оттепель.