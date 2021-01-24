В Украину идут холода и дожди, ранней весны не будет: синоптики уточнили прогноз погоды

Потепление, которое началось в Украине после сильных морозов, продлится недолго. Уже с 26 января начнется новый период похолодания, хотя и без "экстремальных" температур. Остаток зимы может быть дождливым, а весна – поздней, спрогнозировали синоптики.

В том, какую погоду следует ожидать в Украине в конце января и начале февраля, разбирался OBOZREVATEL.

Синоптик Роман Мурмыло рассказал OBOZREVATEL о том, что до 25 января включительно в Украине будет сравнительно тепло. Воздух прогреется до уровня выше климатической нормы.

"Затем температура будет постепенно понижаться и войдет в норму, станет держаться около 0 градусов. Ночью слабый мороз, а днем слабое тепло. Это будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега", – уточнил он.

По словам синоптика, начало февраля, по "очень приблизительным" прогнозам, может быть сравнительно теплым и с осадками. А вот "последние 5 дней января могут быть относительно прохладными".

Мурмыло уточнил, что этот прогноз в целом применим для всех регионов страны. "Конечно, на юге и на востоке будет теплее, особенно в ближайшие дни. В Карпатах, естественно, температура опустится ниже нуля. Но на остальной территории она просто будет понижаться".

По его прогнозам, максимальная дневная температура, которую можно ожидать в этот период, составит +4 градуса, а минимальная температура ночью -3 градуса.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала OBOZREVATEL, что этой зимой "экстремальные процессы держатся не более 5 дней". В частности, именно столько дней продлилось последнее похолодание с сильными морозами в Украине.

"Морозы держались около 5 дней, и это потепление будет около 5 дней, плюс-минус", – спрогнозировала она.

Затем температура воздуха снова начнет понижаться. "Мы ожидаем похолодания в первой декаде февраля, но 20 градусов мороза уже не будет", – уточнила Мартазинова.

В феврале синоптики прогнозируют осадки "в пределах нормы и ниже на большей части территории Украины".

В этом контексте ученая заметила, что для сельского хозяйства ситуация в целом благоприятная. "Наверное, опасности уже закончились. В том смысле, что, когда было похолодание до -20 градусов, снег выпал до этого. Если бы снег не накрыл, была бы большая беда, потому что почва промерзла бы глубоко и озимые растения погибли бы. Но снег поддержал их. То есть природа за нас", – сказала Мартазинова.

Вместе с тем она добавила, что в Украину "весна идет прохладная".