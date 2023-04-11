В Украину идет мощный циклон: синоптик предупредил об ухудшении погоды и сказал, когда дожди отступят

К концу вторника, 11 апреля, к Украине приблизится мощный циклон Черного моря. Ожидается, что в ряд регионов он принесет некомфортную погоду с осадками, к тому же местами с грозами.

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Однако уже на этой неделе украинцы могут рассчитывать, что почти ежедневные и обильные дожди наконец-то начнут отступать. Таким прогнозом поделился народный синоптик Станислав Щедрин в Facebook (чтобы просмотреть карту, доскролльте новость до конца).

По его словам, циклон сперва принесет дожди в южные, восточные и центральные области. А на Одесщине вечером во вторник вероятны и сильные ливни.

К концу дня температура воздуха по всей стране будет колебаться в пределах +9…+12 °С, на юге +12…+14 °С.

"В дальнейшем, 12 апреля, дожди кое-где с грозами распространятся и на остальную территорию", – говорит Щедрин.

На вопрос подписчика, мол, когда же эти дожди в Украине прекратятся, он отметил, что уже с этой недели.

"С 15 апреля", – написал в комментариях синоптик.

По данным Укргидрометцентра, до конца суток 11 апреля ливневые дожди ожидают Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. На остальной территории страны будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Средняя температура в пределах +13…+15 °С, порывы ветра будут достигать 5-10 м/с.

На 15 апреля синоптики прогнозируют, что температура воздуха в среднем повысится до +7… +9 °С ночью и +15… +17 °С днем, но все еще будет облачно с прояснениями и ожидаются дожди.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу Станислава Щедрина, 16 апреля на Пасху погода в Украине будет сухой и малооблачной. В частности, столбики термометров местами поднимутся до +17 °С днем, но на западе возможны осадки.

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