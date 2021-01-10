В украинских Карпатах в разгар локдауна заметили огромные очереди туристов. Фото и видео

Марина Лисничук Общество 13:23, 10.01.2021 Обновлено: 13:27, 10.01.2021

Украинцы и иностранные туристы 10 января продолжили "штурмовать" горнолыжные курорты украинских Карпат. Несмотря на введенный с 8 января усиленный карантин, они игнорируют ограничения в условиях пандемии коронавируса.

Как и в предыдущий выходной, у подъемников заметны длинные очереди из сотен отдыхающих. Толпы людей зафиксировали камеры наблюдения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В частности, многие взрослые и дети отдыхают на таких горнолыжных курортах как Буковель, Драгобрат, Пилипец, Славское, Плай, Яблуница, Красия, Мигово, Яремче и других.

Стоя в очередях к подъемникам, люди не придерживаются никакой социальной дистанции. А у киосков, где продают горячие напитки и еду или сувениры, не одевают маски.

Отдых на Драгобрате
snig.info
Туристов у подъемников в Буковеле
snig.info
Толпы отдыхающих в Буковеле
snig.info
Туристы на курорте Пилипец
snig.info
Отдыхающие на курорте Красия
snig.info
Толпы туристов в Мигово
snig.info
Туристы на отдыхе в Карпатах
snig.info
Толпы туристов в Буковеле
bukovel.com

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