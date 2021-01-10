В Українських Карпатах у розпал локдауну помітили величезні черги туристів. Фото і відео

Українці й іноземні туристи 10 січня продовжили "штурмувати" гірськолижні курорти Українських Карпат. Попри запроваджений із 8 січня посилений карантин, вони ігнорують обмеження в умовах пандемії коронавірусу.

Як і в попередній вихідний, біля підйомників помітно довгі черги із сотень відпочивальників. Натовпи людей зафіксували камери спостереження (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, багато дорослих і дітей відпочивають на таких гірськолижних курортах, як Буковель, Драгобрат, Пилипець, Славське, Плай, Яблуниця, Красія, Мигово, Яремче та інших.

Стоячи в чергах до підйомників, люди не дотримуються жодної соціальної дистанції. А біля кіосків, де продають гарячі напої та їжу чи сувеніри, не надівають масок.

Відпочинок на Драгобраті snig.info

Туристи біля підйомників у Буковелі snig.info

Натовпи відпочивальників у Буковелі snig.info

Туристи на курорті Пилипець snig.info

Відпочивальники на курорті Красія snig.info

Натовпи туристів у Мигово snig.info

Туристи на відпочинку в Карпатах snig.info

Натовпи туристів у Буковелі bukovel.com

Як повідомляв OBOZREVATEL: