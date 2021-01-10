В Українських Карпатах у розпал локдауну помітили величезні черги туристів. Фото і відео

Марина Ліснічук Суспільство 13:23, 10.01.2021 Оновлено: 14:09, 10.01.2021

Українці й іноземні туристи 10 січня продовжили "штурмувати" гірськолижні курорти Українських Карпат. Попри запроваджений із 8 січня посилений карантин, вони ігнорують обмеження в умовах пандемії коронавірусу.

Як і в попередній вихідний, біля підйомників помітно довгі черги із сотень відпочивальників. Натовпи людей зафіксували камери спостереження (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, багато дорослих і дітей відпочивають на таких гірськолижних курортах, як Буковель, Драгобрат, Пилипець, Славське, Плай, Яблуниця, Красія, Мигово, Яремче та інших.

Стоячи в чергах до підйомників, люди не дотримуються жодної соціальної дистанції. А біля кіосків, де продають гарячі напої та їжу чи сувеніри, не надівають масок.

Відпочинок на Драгобраті
snig.info
Туристи біля підйомників у Буковелі
snig.info
Натовпи відпочивальників у Буковелі
snig.info
Туристи на курорті Пилипець
snig.info
Відпочивальники на курорті Красія
snig.info
Натовпи туристів у Мигово
snig.info
Туристи на відпочинку в Карпатах
snig.info
Натовпи туристів у Буковелі
bukovel.com

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